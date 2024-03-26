Американцю з першого разу пощастило виграти у лотерею: він зірвав джекпот
Джерело:Fox News
Чоловік з Балтимора вирішив вперше у житті випробувати удачу у лотереї. Він купив білет прямої ставки в розмірі 1 долар для гри Мерілендської лотереї.
Чоловік зізнався, що ніяк не міг вигадати 5 випадкових чисел.
Дивіться також Американка знайшла лотерейний білет з джекпотом у неочікуваному місці
Тому він попросив продавця зробити це.
Я ніколи раніше не грав і не міг придумати 5 випадкових чисел, тому я сказав продавцю вибрати числа для мене. Я не очікував, що щось виграю,
– розповів щасливчик.
Чоловік попросив працівника на заправці перевірити, чи він щось виграв, і йому сказали, що його квиток був "приніс великий виграш", але працівник на заправці не сказав, скільки він виграв. Згодом з'ясувалося, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 50 000 доларів.
Тепер, ставши на багато тисяч доларів багатшим, чоловік розплатиться за рахунками та "побалує свою дружину".
Раніше ми писали про американку, яка зірвала джекпот у лотерею. Сума її виграшу становить 1 мільйон доларів. Вражає, але це вже її другий виграш у лотерею. Стався він лише через 3 роки після того, як вона вже виграла у 100 000 доларів.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)