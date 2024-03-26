Американцю з першого разу пощастило виграти у лотерею: він зірвав джекпот

Чоловік з Балтимора вирішив вперше у житті випробувати удачу у лотереї. Він купив білет прямої ставки в розмірі 1 долар для гри Мерілендської лотереї.

Чоловік зізнався, що ніяк не міг вигадати 5 випадкових чисел.

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Тому він попросив продавця зробити це.

Я ніколи раніше не грав і не міг придумати 5 випадкових чисел, тому я сказав продавцю вибрати числа для мене. Я не очікував, що щось виграю,

– розповів щасливчик.

Чоловік попросив працівника на заправці перевірити, чи він щось виграв, і йому сказали, що його квиток був "приніс великий виграш", але працівник на заправці не сказав, скільки він виграв. Згодом з'ясувалося, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 50 000 доларів.

Тепер, ставши на багато тисяч доларів багатшим, чоловік розплатиться за рахунками та "побалує свою дружину".

Раніше ми писали про американку, яка зірвала джекпот у лотерею. Сума її виграшу становить 1 мільйон доларів. Вражає, але це вже її другий виграш у лотерею. Стався він лише через 3 роки після того, як вона вже виграла у 100 000 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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