Чоловік спеціально вилив вино, вартістю 2,5 мільйона євро: шокуюче відео

Іспанська виноробня втратила майже 60 000 літрів червоного вина преміум-класу вартістю близько 2,5 мільйона євро. Все через чоловіка, який проник всередину будівлі та відкрив чани.

Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. На оприлюднених кадрах видно як людина в толстовці з каптуром бігає від одного великого чана до іншого і відкриває крани, внаслідок чого вино виливається на підлогу.

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Інцидент стався 18 лютого. Кількість втраченого високоякісного вина могла б заповнити 80 000 пляшок. Швидше за все, єдиною метою зловмисника було завдати шкоди бізнесу, оскільки під час злому не було вкрадено жодних речей.

Все вказує на те, що людина знала, де перебуває, адже зловмиснику треба було знати, як керувати системою, щоб відкрити чани. Виноробня подала скаргу до поліції, яка розпочала розслідування.

Чоловік спеціально вилив вино, вартістю 2,5 мільйона євро: дивіться відео

Раніше ми писали про чоловіка, який викрав приватний літак. Він зробив це для того, аби довести, що летовища охороняють недостатньо добре. Літак перебував на захищеному аеропорту Пало-Альто. Чоловік сказав, що проліз в аеропорт через щілину в огорожі, яка була розрізана.