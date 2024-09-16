Вирішив пожартувати: чоловік прийшов на стадіон в костюмі терориста – як його покарали

Девід Вуттон з Британії вирішив переодягнувся в костюм терориста на "Манчестер Арені". Інцидент стався ще торік, 2023 року. Однак правоохоронці його гумор не оцінили.

Як пише видання Daily Star, тепер горе-жартівнику загрожує в'язниця.

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Що зробив британець

40-річний Девід Вуттон позував на стадіоні в арабському головному уборі й білій футболці з написом "Я люблю Аріану Гранде", написаним червоною ручкою. Також з ним був рюкзак з написами "бум". У такий спосіб він хотів пожартувати.

Однак друзі то родичі Девіда не оцінили, а навпаки розкритикували цей жарт, звинувативши його в насміханні над жертвами теракту 2017 року.

Довідка. 22 травня 2017 на Манчестер Арені (Велика Британія), де проходив концерт американської поп-співачки Аріани Ґранде, стався теракт. Поліція ідентифікувала нападника: ним виявився 22-річний британець лівійської походження Салман Рамадан Абеді. Терорист підірвав саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами в той момент, коли глядачі виходили із зали. 23 дорослих і дітей, включаючи самого смертника, були вбиті, 116 отримали поранення.

Як покарали чоловіка

В магістратському суді Харрогейта обвинувачений визнав себе винним у надсиланні образливого повідомлення в інтернеті, але його справу передали до королівського суду Йорка, вирішивши, що їхніх повноважень для винесення вироку недостатньо. Вже 3 жовтня, Вуттона можуть ув'язнити на термін до двох років.