Оце так вигадливість: чоловік потужно помстився сусідам

Як показує практика, мати хороших сусідів – це величезний скарб. Однак цей скарб, на жаль, так і не дістався чоловіку зі США.

Як розповів сам чоловік на форумі, він має надокучливих сусідів, які крадуть його речі з дому.

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Що роблять сусіди

Чоловік зазначив, що коли його сусіди поверталися додому напідпитку, то вони любили красти його речі, вважаючи це смішним. За певний час вони вкрали:

кімнатні рослини,

сміттєві баки,

лавки та інші садові меблі.

Помста не забарилася

Роздратований чоловік вирішив помститися.

У середині літа у них була звичка влаштовувати "вечірки" з гучною музикою до пізнього вечора і взагалі вештатися околицями, створюючи проблеми. Мій приятель заскочив додому під час перерви й помітив, що вхідні двері відчинені, а одна з "вечірок" відбувається в задній частині будинку,

– написав користувач із ніком whitevanmanc.

Тоді чоловік вигадав план помсти. Він хотів показати їм, як це, коли в тебе відбирають майно. Тоді чоловік підбіг до дверей сусідів із дрилем і почав викручувати гвинти з петель, вкрав їх, кинув у фургон і поїхав. Виконавши план, він викинув двері на звалище. Коли він повернувся ввечері, вони все ще були відсутні.

Наступного ранку вхід у будинок був заставлений матрацом,

– додав автор.

Багато користувачів форуму були вражені незвичайним способом помсти.