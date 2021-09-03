Чоловік подолав на фітболі 16 кілометрів: усе заради рекорду і благочинності

У сучасному світі люди доволі часто кидають собі виклики і проходять їх заради благочинності. Британець Девід Кей – один із них. Він прострибав на гімнастичному надувному м'ячі понад 16 кілометрів. Це дозволило йому зібрати гроші для благодійних організацій, а також претендувати на місце у Книзі рекордів Гіннеса.

Одного разу чоловік стрибав на хоппері (фітболі з ручками) просто заради розваги. Саме тоді до нього і прийшла ідея подолати на ньому найдовшу відстань, і встановити світовий рекорд. Крім того, він хотів допомогти Трініті-госпісу та Службі паліативної допомоги. Тож Девід Кей вирішив об'єднати ці цілі, і вирушати у подорож на хоппері.

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Спершу його плани були грандіозними – він хотів прострибати верхи на м'ячі 21 кілометр. Проте після 17 годин стрибків він занадто виснажився, і зупинився на поділці 16 кілометрів. На усьому шляху попереду нього йшов його друг із мітлою, і прибирав сміття, яке могло б пошкодити м'яч і передчасно завершити подорож.

Ще один його товариш безперервно знімав Девіда на відео, аби довести справжність рекорду експертам Книги Гіннеса.



Що стосується благочинної мети чоловіка – її вдалося досягнути і навіть перевершити. Трініті-госпіс і Служба паліативної допомоги повідомили, Девідові Кею вдалося зібрати 13 750 доларів (371,5 тисяча гривень). Ці організації забезпечують підтримку та психологічну допомогу невиліковним хворим і їхнім близьким.

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