Чоловік подолав майже 50 тисяч кілометрів, щоб доставити 50 листів: що там було

Чоловік, на ім'я Джонні Бірдмора після втрати батька вирішив вручну доставити 50 листівок, залишених мандрівниками на Галапагоських островах Еквадору. Для цього йому доведеться об'їздити пів світу.

Наразі Джонні вже подолав понад 31 000 миль (49889 кілометрів).

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Чому чоловік взявся за це

Туристи залишали листівку в поштовій скриньці для близької людини, сподіваючись, що її забере корабель, який пропливає повз, але ніколи не було впевненості, що послання дістанеться до дому. Однак Джоні вирішив доставити кожен з 50 листів і в такий спосіб зібрати гроші на дослідження MND.

Чоловік проїхав від Ісландії до Антарктиди, побувавши щонайменше в 14 країнах. Чоловік має намір відвідати ще багато країн, поки не доставить свій останній лист 1 березня 2025 року. Він робить це в пам'ять про свого батька, але, як розповів Джонні, найбільш значущою частиною його подорожі стало знайомство з людьми, яким він доставляє послання.

Вони відкриваються мені й розповідають найдивовижніші історії зі свого життя, коли дізнаються, чим я займаюся, – зазначив новозеландець.

Один із листів Джонні було адресовано людині, на ім'я Стів. Записку написала його дівчина Деніз, яка зізнавалася йому у своєму безмежному коханні зі словами "Хоч би що сталося, я завжди кохатиму тебе". Чоловік знайшов Стіва, який живе в Белізі. Хоча на той час, коли лист дійшов до них, вони з Деніз уже розлучилися, Джонні приєднався до цієї пари, ставши їхніми друзями.