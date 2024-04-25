Американець міг виграти 103 мільйони у лотерею, але в останній момент щось пішло не так

Чоловік з американського штату Каліфорнія придбав білет Powerball. Він міг виграти головний приз 115 мільйонів доларів, але в останній момент щось пішло не так.

Все через те, що він не вгадав один номер.

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Попри це йому все одно посміхнулася вдача. За словами офіційних осіб лотереї, квиток Powerball, проданий у Каліфорнії, зірвав приз у розмірі 109 000 доларів, але всього одне число віддаляло його від джекпоту у 103 мільйони доларів.

Таким чином, поки ніхто не виграв головний приз, який досяг приблизно 115 мільйонів доларів. Переможними номерами були 4, 35, 41, 44 і 58, а Powerball – 25.

Фантастичні історії виграшу

Раніше жінка з центрального Ізраїлю виграла 16 мільйонів шекелів у лотерею, використовуючи спеціальну стратегію. Переможниця забрала виграш через тиждень і розповіла, що регулярно купувала лотерейні білети.

Ще одна жінка виграла у лотерею завдяки передбаченням карт таро. Їй дістався приз у розмірі 500 000 доларів, хоча спочатку вона думала, що виграла лише 10 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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