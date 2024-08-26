Чоловік намагався не спати понад 12 діб поспіль, щоб побити рекорд, але припустився помилки

Днями 19-річний інфлюенсер та блогер, на ім'я Norme встановив світовий рекорд. Він не спав протягом 12 днів і протримався 264 години та 24 хвилини без сну.

Після цього співробітник Daily Star Том МакГі захотів побити його рекорд. На жаль, на його шляху виникла перешкода.

Дивіться також Дорожча за Ferrari: який вигляд має найдорожча у світі запальничка

Що відомо про рекорд Norme

19-річний YouTube-блогер Norme не спав протягом 12 днів. Весь цей час занепокоєні шанувальники телефонували поліції, щоб перевірити стан його здоров'я, тоді як адміністратори соціальних мереж здійснювали численні блокування платформ для творця.

Коли він побив рекорд, Norme мав 9000 глядачів на Rumble, альтернативній платформі YouTube.

Ближче до кінця 12 днів машини швидкої допомоги та поліцейські машини вишикувалися вздовж вулиць біля його будинку, де хлопець "змагався", а друзі спостерігали за ним.

Том МакГі вирішив побити рекорд хлопця та не спати довше за 12 днів. За його словами вже на 10-й день експерименту він відчував симптоми "ранньої хвороби Альцгеймера", коли його мозок "вимикався". Можливо чоловік зміг би встановити новий світовий рекорд, якби не його друг, який запросив його на пиво.

Одна пінта швидко перетворилася на дві, і, правду кажучи, я забув про Norme та світовий рекорд, який намагався побити. Повернувшись додому пізніше о 22:00 (залишилося 249 годин), я раптом згадав про поставлене завдання й одразу відчув, як мене накрила хвиля втоми. Снодійний ефект алкоголю проявився на повну силу,

– додав МакГі.

Він додав, що був злий на себе за те, що був таким необережним.