У Туреччині стався курйозний випадок. Там чоловік на підпитку допомагав рятувальникам у пошуках самого себе.

У середу, 29 вересня, 50-річний Бейхан Мутлу разом з друзями відпочивав у лісі поблизу Бурси, що в Туреччині. Вночі він відійшов від своєї компанії вглиб хащі і зник. Друзі не вагаючись викликали поліцію.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу

Пошуково-рятувальний загін одразу прибув на місце. Крім того, до пошуків доєдналися й місцеві жителі. Всі разом вони прочісували ліс.

Коли волонтери почали голосно кричати ім'я зниклого, один з добровольців пошуково-рятувального загону відповів: "Я тут!". От так несподіванка – це і був Мутлу. З'ясувалося, що чоловік приєднався до пошуків, думаючи, що шукають іншу людину.



Чоловік ходив по лісу у складі пошуково-рятувального загону, поки не дізнався, що шукають його / Фото Daily Sabah

Рятувальна команда підготувала звіт про вдале завершення пошукової операції й доставила "зниклого" чоловіка додому.

До теми Хотів отримати ефектні фото: чоловік застряг у жерлі гармати – курйозне відео