Про це мовиться у постанові Сумського апеляційного суду. Відомо, що чоловік подав позов до суду на державну владу й силові органи.

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Що вимагає чоловік

Позов чоловіка складається із 29 пунктів. Зокрема, він вимагає:

Заснувати на території України державу під назвою "Священна Русь".

Обмежити права жінок: забороняти жінці після пологів і під час місячних жити поруч із рідними, слово "батьки" замінити в українській мові та законодавстві на "родителі", карати жінок, в яких є статеве життя без шлюбу та якщо вони зрадили свого чоловіка. Він також пропонує "запровадити обов'язковість укладення шлюбу між чоловіком і жінкою, які мали статеві відносини до весілля без права розірвання шлюбу до самої смерті" та заборонити аборти.

Заборонити "нащадкам роду Ноя" купувати землю в Україні, бо на думку позивача, "спрацює прокляття". Та загалом – скасувати закон про ринок землі.

Заборонити всі релігійні організації. Також житель Сумщини вимагає заборонити вживання "свинячого м'яса та свинячого сала". Він хоче спалити "часослови, молитвослови", бо через це нібито війна.

Замінити гривні на гроші зі срібла.

Цікаво! Спочатку житель Сумщини спочатку звернувся з позовними вимогами до одного із районних судів, проте там нічого не задовільнили. Тоді він оскаржив це в Сумському апеляційному суді.

Що вирішив суд

Як не дивно, Сумський апеляційний суд розглянув скаргу чоловіка та залишив її без задоволення.

Колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, ухвала суду першої інстанції про повернення позовної заяви постановлена з додержанням вимог процесуального права, у зв'язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає,

– мовиться у матеріалах суду.

Однак цю постанову все ще можна оскаржити у Верховному суді України. Чи піде на такий крок чоловік – наразі невідомо.

Раніше ми писали, що Скіфське золото нарешті повернули Україні з Нідерландів. Його у 2014 році вивезли з чотирьох музеїв Криму на виставку.