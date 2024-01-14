Зрештою, він виявився правим. Одного дня він таки виграв у лотерею.

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Виграшними номерами були 17, 12, 36, 42, 13 та 34, а додатковими – 41 та 38. Кожен із семи переможців отримав по 1 428 571,43 долара.

Я брав ці цифри дуже довго – можливо, 15 років або більше,

– сказав переможець.

Чоловік був приголомшений і спочатку не повірив у це.

Раніше ми писали про пару зі США, які вигадали, як "обдурити" лотерею. Цьому сприяє полюбляє концепцію гри Roll-Down. Вона передбачає розподіл призу між іншими переможцями, якщо джекпот залишався нерозіграним.

Попри те, що влада почала розслідування цього питання, вони незабаром зрозуміли, що подружжя не скоїло жодних злочинів – вони просто виявили лазівку. Їхня історія настільки неймовірна, що вона стала темою повнометражного фільму під назвою Джеррі та Мардж грають по-великому, який вийшов на екрани минулого року.