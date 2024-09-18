Чоловік через 26 років висякав деталь Lego з носа: як змінилося його життя
Джерело:Newsweek
Чоловік у дорослому віці вичахав шматочок конструктора Lego, який застряг у його носі ще 26 років тому. Після цього його життя докорінно змінилося.
Як пише Newsweek, 32-річні Енді Нортон завжди страждав через загадкові проблеми з диханням.
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Він знав, що у дитинстві запхав Lego собі до носа, але був упевнений, що його мама видалила весь конструктор. Попри це, Енді страждав на загадкові проблеми з диханням, через що йому поставили діагнози:
- астма,
- обструктивне апное сну.
Аж раптом одного ранку чоловік висякався і витяг з носа крихітну жовту деталь, яка відкололася від шматка, коли його видаляли.
Енді Нортон дістав Lego з носа / Фото Newsweek
Як змінилося життя чоловіка
Він не тямив себе від щастя, адже тепер міг відчувати запахи.
Я можу дихати цим боком носа, і це фантастика. Я не міг цього робити від дитинства. Чесно кажучи, я почувався так, ніби з носа вийшла пробка, і я відчув величезне полегшення. Я можу зробити глибокий вдих через ніс, не відчуваючи себе обмеженим, чого я ніколи не міг зробити,
– наголосив він.
Енді сказав, що планує зберігати деталь Lego на пам'ять.