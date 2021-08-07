У Чикаго влаштували перегони 70 000 гумових качечок: фото, відео

70 тисяч жовтих гумових качечок в окулярах для плавання випустили у річку Чикаго у четвер, 5 серпня. Це зробили у рамках благодійної акції, спрямованої на збір коштів для організації Special Olympics Illinois, що допомагає спортсменам з особливими потребами.

Перегони іграшкових качечок

Іграшки змагалися за першість у перегонах на воді. Кожну з цих качечок "всиновили" мешканці Чикаго або ж гості міста, заплативши по 5 доларів.

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70 000 качечок висипали у річку з вантажівки / Фото Chicago Sun Times

Ті люди, чиї качечки прибули до фінішу першими, отримали призи. За перше місце організатори подарували переможцеві автомобіль Chevy Trailblazer 2021 року, за друге – відпочинок у Мексиці за системою "все включено", а за третє – 200 доларів.

Спеціально для перегонів частину річки обгородили бар'єрами, аби качечки не загубилися та не попливли у відкриту воду. Після змагань усі іграшки виловили назад, аби не шкодити навколишньому середовищу.



Після перегонів усіх качок виловили / Фото Chicago Sun Times

Решта зібраних грошей, а це понад 310 000 доларів, піде у фонд допомоги спортсменам з особливими потребами. Організація Special Olympics Illinois влаштовує тренування та змагання з 18 різних видів спорту для дітей та дорослих з порушеннями інтелектуального розвитку.

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