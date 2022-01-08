На честь актора Леонардо Ді Капріо назвали новий вид дерев

У Камеруні нещодавно виявили новий вид дерев. Дерево, яке росте виключно в західній частині Центральної Африки назвали на честь відомого актора Леонардо Ді Капріо.

Uvariopsis dicaprio – назва, яку офіційно отримало дерево. Таким чином вчені вшанували знаменитість, адже всім відома його допомога в зупинці вирубки лісів Центральної Африки.

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Новий вид дерева було знайдено на невеликій ділянці незайманого лісу Камеруна. Вчені з Королівського ботанічного саду Кью зазначили, що цей вид дерев знаходиться на межі зникнення.

Новий вид дерев, що знаходяться під загрозою зникнення, знайдений в лісі Ебо, Уваріопсис Ді Капріо, був названий на честь Леонардо Ді Капрі, чиї зусилля допомогли запобігти вирубці лісу в цьому районі минулого року. Спасибі тобі, Лео, за твою допомогу в порятунку цієї важливої екосистеми.