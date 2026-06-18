Тисячі фанатів збірної Шотландії приїхали до Бостона підтримати свою команду. Ейфорія захопила цих хлопців та дівчат, що вони на радощах залишили місто без запасів пива, пише Fox News. Місцеві зізнаються, що такого не бачили десятиліттями.

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Вболівальники з Шотландії "осушили" бари Бостона

Іноземні медіа розповідають, як шотландські футбольні вболівальники настільки активно святкують виступ своєї збірної на Чемпіонаті світу, що буквально "осушили" бари Бостона. Саме у цьому місті, зокрема, проходять матчі. Тисячі представників знаменитої "Тартанової армії" – так називають фанатів національної команди – приїхали підтримати свою команду.

Менеджер з комунікацій Boston Beer Co. Девон Севідж розповів, що шотландці буквально "налетіли" на фірмовий заклад Samuel Adams у центрі міста. За його словами, лише за чотири дні вони випили вчетверо більше Boston Lager, ніж зазвичай продається під час великих свят на кшталт Дня незалежності США.

Ми навіть були змушені організувати чотири екстрені поставки пива. Продали понад 4 тисячі кухлів і спорожнили майже 90 кегів,

– розповів Севідж.



Футбольні фанати з Шотландії / Фото Sam Adams Beer

У барі пропонують близько 20 сортів пива, але шотландські фанати майже весь час замовляли саме Boston Lager. Схожа ситуація виникла й в інших закладах міста. У барі Hennessy's заявили, що ніколи не бачили нічого подібного за понад 30 років роботи. За вихідні заклад утричі перевищив обсяги продажів, характерні для Дня святого Патрика, і теж залишився без пива.

В одному з магазинів навіть зламалися дверцята холодильника через те, що їх надто часто відкривали. Там також за один день повністю розкупили запаси Budweiser і Corona. До речі, пити шотландці почали ще на шляху до США. Вони навіть встигли спустошити запаси авіакомпаній у літаку.

Що відомо про гру Шотландії на Чемпіонаті світу?

Наймасштабніший та найдорожчий турнір в історії Мундіалю триває, вперше в історії матчі приймають одразу три країни: США, Мексика та Канада. Для Шотландії на турнірі цього року сталася історична подія. Як передає 24 Канал, шотландці вперше за 36 років здобули перемогу.

Шотландія перемогла Гаїті – команду з дев'ятого десятка рейтингу ФІФА. Шотландія вийшла вперед у першому таймі завдяки голу МакГінна, після чого команда зосередилася на утриманні мінімальної переваги. Попри те, що Гаїті згодом перевершили суперника за володінням м'ячем і кількістю ударів, шотландці втримали перемогу з рахунком 1:0. Після матчу близько 5 тисяч уболівальників у кілтах і з волинками влаштували ходу містом.