Андре Шнура з Німеччини, який став популярним ще під час Євро-2024, повернувся до Чемпіонату світу з футболу 2026. Свої нереально круті виступи музикант публікує в Instagram, де він вже назбирав понад 680 тисяч підписників.

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Розігрів до Мундіалю: як саксофоніст знову підкорює мережу

Чемпіонат ще не почався, а саксофоніст вже підігріває цікавість до цієї події своїми запальними виступами. Цілих два роки про Андре майже не згадували, але тепер він знову підкорює мережу. Користувачі навіть жартують, що є одна людина у світі, за яку можуть вболівати фанати усіх команд і це саме Андре Шнура.

Андре Шнура грає для фанатів футболу: дивіться відео

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Зазвичай Андре виступає у фан-зоні чи просто на вулицях міст, збираючи навколо себе нереальну кількість прихильників футболу та музики. Ще під час Євро-2024 його популярність настільки зросла, що він почав отримувати запрошення на офіційні заходи турніру. Серед улюблених футбольних гімнів Шнури – хіти "Freed from Desire" і "Samba de Janeiro", а також німецька пісня 80-х "Major Tom", яка стала справжнім символом для фанатів. В деяких колах його вже навіть стали називати легендою та феноменом.

Музикант з чорним саксофоном підкорює мережу: дивіться відео

А ще буквально за кілька тижнів до своєї вибухової популярності у 2024 Андре Шнура був концертним саксофоністом та вчителем музики. Про нього широко знали лише у вузьких кругах. В якийсь момент Шнура втратив роботу в музичній школі, де він встиг попрацювати протягом останніх шести років, й вирішив взяти свій саксофон та кататися містами Німеччини, де проходили матчі.

Я повністю вражений і безмежно вдячний за те, що відбувається зараз,

– написав Шнура в Instagram після тижня енергійних виступів.

Андре Шнура з Німеччини грає для фанів: дивіться відео

До речі, нещодавно у нього був день народження. Йому виповнилося 33 роки. Андрюша, вітаємо тебе і бажаємо творчих успіхів!

Коли Чемпіонат світу з футболу 2026?

Мундіаль стартує 11 червня і триматиме по 19 липня, передає 24 Канал. Цього року турнір має цікаву відмінність: вперше в історії його одночасно прийматимуть три країни. Ігри відбуватимуться у 16 містах на 16 стадіонах.

Також це буде перший Чемпіонат, у якому братимуть участь 48 національних збірних. На вболівальників чекає насичений графік: за 39 днів турніру відбудеться рекордна кількість ігор – 104.