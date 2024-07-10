Чайка напала на блогерку в Італії та вкрали її сендвіч: курйозне відео

Тайсько-французька блогерка та відома авторка контенту JustKeth потрапила у кумедну ситуацію під час стріму на Twitch. У цей момент на неї напала агресивна чайка, яка намагалася вкрасти сендвіч.

Інцидент стався посеред площі у Венеції (Італія), а відповідне відео швидко стало вірусним у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

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Під час стріму JustKeth розповідала про свою дивовижну мандрівку та збиралася перекусити на березі річки. Як тільки вона почала розпаковувати свій сендвіч, до неї підлетіла зграя чайок, і одна з них спробувала "вкрасти" їжу прямо з рук інфлюєнсерки.

Блогерка почала кричати, злякавши людей довкола. Після того, як вона поклала камеру, птахи оточили її, намагаючись забрати залишки їжі, тож їй довелося викинути сендвіч, аби уникнути нового нападу.

Один з місцевих жителів підійшов до туристки, щоб допомогти відігнати птахів, а потім дав просту пораду: "Не їжте на вулиці".

Чайки напали на блогерку в Італії та вкрали її сендвіч: дивіться відео

Це відео швидко набрало популярність у соціальних мережах, і глядачі почали ділитися своїми враженнями від побаченого у коментарях:

"Присягаюся, кожен кліп з цією стрімеркою закінчується тим, що на неї нападають тварини";

"Спочатку кажан, тепер чайки. Що далі?";

"Світ, в якому ми живемо, такий небезпечний";

"Чайки – це смішно, абсолютна дурня, але я пореготав".

Зрештою, JustKeth повідомила, що не постраждала в результаті цього інциденту й поставилася до ситуації з гумором.