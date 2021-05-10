Крилатий крадій: чайка увійшла до магазину і вкрала бутерброд з тунцем – відео

У шотландському місті Абердін перехожий зняв на відео пограбування магазину. Проте, крадій був не людиною, а чайкою, яку місцеві мешканці називають Гас. Птах виніс із магазину бутерброд з тунцем і з'їв його поблизу.

Відеоролик опублікував у фейсбуці Веберлі Макдональд. На ньому видно, як чайка заходить до магазину та намагається взяти з полиці 2 бутерброди з тунцем, але це забагато для неї. Тоді вона хапає один із них, і йде до виходу.

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Біля автоматичних дверей Гас зупинився та чекав, поки хтось пройде повз і двері відчиняться. Відвідувачка магазину побачила крадія, і намагалася відібрати в нього бутерброд, проте це їй не вдалося. Птах попрямував далі, до автобусної зупинки, аби продірявити упаковку та поласувати здобиччю.

Це вже не перший випадок, коли Гас краде їжу з цього магазину. Мешканці Абердіна розповідають, що він часто ходить туди-сюди, чекаючи поки автоматичні двері відчиняться.

Здається, я щодня бачу Гаса, найчастіше вранці чи вдень. Спочатку він крав чипси, а зараз перейшов на бутерброди. Схоже, що він доволі розумний,

– розповів Веберлі Макдональд, який зняв відео.

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