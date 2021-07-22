Британська пенсіонерка знайшла у своєму саду живого тюленя: як він там опинився

Нещодавно 72-річна британка Енн Пейдж вийшла зі свого будинку і була вражена несподіваним гостем, якого вона побачила. Справжній живий тюлень лежав на траві у її саду щонайменше за 32 кілометри від моря.

Жінка вийшла у сад, щоб полити рослини, близько 7:30 ранку. Вона робить це щодня, але цього разу все пішло не за планом. Пенсіонерка одразу ж помітила чималого тюленя на її газоні.

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Ми просто дивилися один одному в очі. Я залишила свою лійку і повернулася до будинку. Але потім вийшла знову, бо не могла повірити у те, що бачу,

– розповіла Енн Пейдж.

Жінка мешкає у Лінкольнширі, її будинок розташований щонайменше за 32 кілометри від моря. Вона припускає, що тюлень переплив річку Вітхем, а потім річку Скірт, що за 6,5 кілометра від дому Енн Пейдж.

На допомогу пенсіонерці прийшов її син Роб. Він викликав поліцію, і невдовзі поліцейський Мартін Грін разом із співробітником Королівської спільноти захисту тварин прибули до будинку. Вони забрали тюленя з саду Енн Пейдж та відвезли його назад до моря.

"Я б сказав, що він важив 60 – 70 кілограмів. Завантажити його у фургон було непросто", – сказав Мартін Грін. Також він відзначив, що за 23 роки служби у поліції зустрічав тюленів тричі.



Поліцейський Мартін Грін з Денді / Фото Daily Mail

Як з'ясувалося пізніше, позасмагати у садку Енн Пейдж прибула тюлениха на ім'я Денді. Це вже не перший курйозний випадок за її участі. У 2020 році вона застрибнула на дошку для серфінгу до жінки під час тренування у британському Бостоні. Інструктор Філ Мей встиг зняти цей кумедний момент на відео.

Денді застрибнула на дошку: дивіться відео