У Лондоні з'явився унікальний музей безпритульності: що всередині

У Лондоні відкрили перший у світі музей безпритульності. Ця проблема є доволі актуальною у Британії, адже у 2022 році 290 тисяч домогосподарств звернулися за допомогою через безпритульність, а кількість людей, яких розмістили у притулках, зросла удвічі за минуле десятиліття.

Журналісти повідомили, що чимало людей досі не можуть отримати доступ до допомоги.

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Проблеми безпритульності у Британії

Ситуація з безпритульністю у Британії, на жаль, лише погіршується. Все через те, що орендна плата зростає швидше, ніж базова інфляція.

Лише за останні три місяці 2023 року кількість людей, які стали бездомними, зросла на 16% по всій країні. Людей, чий досвід досліджує цей музей, не лише не розуміють і часто не беруть до уваги, але й з кожним роком вони стають все більш статистично значущими,

– розповіли журналісти.

Чим унікальний музей безпритульності

У цьому музеї замість колекції предметів у скляних вітринах, пропонується інтерактивний досвід, де волонтери розповідають історії, які зібрані завдяки пожертвам їхніх колишніх бездомних власників.

Також колекція музею містить у собі такі буденні предмети, як:

візки для покупок та поліетиленові пакети,

грубий дерев'яний посох з ручкою, який заклеєний скотчем, який насправді був імпровізованою заміною милицям.

Колишній власник палиці, який ледве міг ходити по тротуару, знайшов у палісаднику шматок викинутого зрубаного дерева і виявив, що закруглений на кінці стовбур ідеально підходить для його руки,

– мовиться у публікації.

Автори інсталяції хочуть привернути увагу громадськості до проблеми безпритульності та показати, що насправді в цьому є багато мудрості й творчості.