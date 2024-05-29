У Лондоні з'явився унікальний музей безпритульності: що всередині
Джерело:Bloomberg
У Лондоні відкрили перший у світі музей безпритульності. Ця проблема є доволі актуальною у Британії, адже у 2022 році 290 тисяч домогосподарств звернулися за допомогою через безпритульність, а кількість людей, яких розмістили у притулках, зросла удвічі за минуле десятиліття.
Журналісти повідомили, що чимало людей досі не можуть отримати доступ до допомоги.
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Проблеми безпритульності у Британії
Ситуація з безпритульністю у Британії, на жаль, лише погіршується. Все через те, що орендна плата зростає швидше, ніж базова інфляція.
Лише за останні три місяці 2023 року кількість людей, які стали бездомними, зросла на 16% по всій країні. Людей, чий досвід досліджує цей музей, не лише не розуміють і часто не беруть до уваги, але й з кожним роком вони стають все більш статистично значущими,
– розповіли журналісти.
Чим унікальний музей безпритульності
У цьому музеї замість колекції предметів у скляних вітринах, пропонується інтерактивний досвід, де волонтери розповідають історії, які зібрані завдяки пожертвам їхніх колишніх бездомних власників.
Також колекція музею містить у собі такі буденні предмети, як:
- візки для покупок та поліетиленові пакети,
- грубий дерев'яний посох з ручкою, який заклеєний скотчем, який насправді був імпровізованою заміною милицям.
Колишній власник палиці, який ледве міг ходити по тротуару, знайшов у палісаднику шматок викинутого зрубаного дерева і виявив, що закруглений на кінці стовбур ідеально підходить для його руки,
– мовиться у публікації.
Автори інсталяції хочуть привернути увагу громадськості до проблеми безпритульності та показати, що насправді в цьому є багато мудрості й творчості.