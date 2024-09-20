У Британії скасували рух потяга через нашестя білок: курйозне відео

У Британії оператор залізниці Great Western Railway був змушений скасувати рейс потяга з Редінга до аеропорту Гатвік. Все через нашестя білок, які влаштували на борту дебош.

Як пише The Telegraph, пухнасті "шкідники" залізли у вагон та шукали їжу поміж сидінь.

Дивіться також Чоловік 18 років помилково сплачував чужі рахунки за комуналку: чим все закінчилося

Також очевидці стверджують, що білки нападали на людей.

Це було побоїще. Білки залізли в задній вагон і напали на людей. Всі пасажири вибігли. Потім довелося закрити двері, щоб зупинити їх,

– розповів один з очевидців.

У Британії скасували рух потяга через нашестя білок: дивіться відео

Що про це каже компанія-перевізник

За словами представника GWR, пасажири продовжили мандрівку після того, як непроханих гостей загнали в останній вагон, який начальник поїзда закрив на ключ. У компанії-перевізника заявили, що вони намагалися зняти з рейсу білок-розбишак, але "одна з них відмовилася йти".

Ми всі чули про виправдання "замело колії", але напад білок – це щось нове,

– прокоментував цю історію інший свідок.

Коли потяг зупинився на кінцевій станції, співробітники залізниці за допомогою арахісу та мітел упродовж 30 хвилин виманювали білок з салону. Не впоравшись з викликами, начальник поїзда вирішив відправити рейс назад в Редінг, щоб позбутися шкідників.