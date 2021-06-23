Британець склав у стовпчик п'ять цукерок M&M та встановив світовий рекорд Гіннеса

23-річний британець давно мріяв потрапити до Книги рекордів Гіннеса. І карантин допоміг йому втілити свою мрію в життя.

23-річний Вілл Катбілл з Соліхалла, Англія, заявив, що йому знадобилися години практики, перш ніж він зміг побити незвичайний світовий рекорд Гіннеса. Під час третього карантину в січні він склав у стовпчик п'ять цукерок M&M.

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Ця ідея спала британцю на думку під час поїдання солодощів M&M. Хлопцю було нудно, і він вирішив поскладати їх одну на одну. Вілла зацікавило, чи був світовий рекорд до цього, тож він пошукав у мережі та виявив, що найбільше цукерок у стовпчику було чотири. І оскільки під час локдауну нічого не працювало, паби були зачинені й хлопцю нічого було робити, він взявся встановлювати новий світовий рекорд.

Вілл, який все життя мріяв побачити своє ім'я на сторінках всесвітньо відомої книги, розповів, що йому знадобилися години спроб, перш ніж він зміг побити незвичайний рекорд Гіннеса. Всі свої спроби британець знімав на відео протягом двох – трьох годин, перш ніж йому вдалося отримати свій стовпчик з п'яти M&M.

Коли мені, нарешті, вдалося зібрати п'ять M&M, я був у повному захваті. Я подумав: "О, Боже мій, я дійсно зробив це". П'ять M&M звучить не так вже й багато, але це було майже неможливо. Тому я був в захваті, коли мені це вдалося. Я думав про спробу шість, але шансів немає. П'ять було досить складно,

– сказав Вілл.

Коли рекорд Вілла офіційно підтвердили, він сказав, що це "абсолютно приголомшливо".

Це справжнє божевілля, я можу тепер сказати, що я володар титулу Книги рекордів Гіннеса! Це те, про що я мріяв все своє життя! Я додаю це прямо в біографію Insta,

– поділився враженнями британець.

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