Британець на лижах зістрибнув зі скелі в Гімалаях і побив світовий рекорд

Чоловік з Британії, на ім'я Джошуа Брегмен виконав трюк на вершині Мера-Пік у Гімалаях. Саме після цього він і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Він значно перевершив попередній рекорд у 4359 метрів, встановлений французом Маттіасом Жиро 2019 року.

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Це була його мрія

34-річний чоловік зізнався, що це була його мрія. Перед встановленням рекорду він разом із командою витратили 2 тижні на підготовку до рекорду, розвідуючи місце стрибка та розчищаючи сміття, щоб забезпечити гладке ковзання.

Мрія полягала в тому, щоб зробити кілька красивих S-подібних поворотів і переконливо спуститися зі скелі, але насправді у нас була лише скромна кам'яниста злітно-посадкова смуга на висоті близько 6000 метрів,

– розповів він.

Спроба встановити рекорд ледь не провалилася, тому що, коли команда прибула на своє перше потенційне місце для стрибка, їх зустрів "просто великий кам'янистий схил". Зрештою, команда таки знайшла "ідеальний схил" – їм просто потрібно було розчистити лижну трасу, прибравши валуни та додавши снігу.

"Ми всі так старанно працювали, а нестача кисню, постійні головні болі та сон на висоті близько 6000 метрів ще більше зношували тіло. Один із хлопців навіть сказав, що це було важче, ніж коли він підіймався на Еверест", – зізнався рекордсмен.

Метою Брегмана був збір коштів на благодійність і підвищення обізнаності про торгівлю людьми в Непалі.