Божевільна традиція: сім'я з США показує реалії батьківства в курйозних різдвяних листівках
Джерело:BoredPanda
Мабуть, більшості батьків відомо, що зробити фото з маленькими дітками буває дуже важко. Вони не можуть всидіти на місці, а натомість хочуть бігати, бавитися та бешкетувати.
Про це добре знає і родина Стенлі з американського штату Північна Кароліна. Особливо серйозною ця проблема стала для них напередодні Різдва 8 років тому, коли справа дійшла до світлини для святкової листівки.
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Їм ніяк не вдавалося зробити хороше традиційне фото з двома дітьми. Після багатьох спроб вони здалися, і вигадали нову ідею, яка стала їхньою родзинкою. З 2014 року вони надсилають своїм рідним і близьким листівки, які показують, яким є справжнє життя з дітьми. Стенлі назвали це жанром "батьківської катастрофи", що робить їхні листівки ще веселішими.
З роками їхня сім'я збільшилась, і ідей для курйозних знімків стало ще більше. Тож тепер до переліку різдвяних традицій додалася й щорічна божевільна фотосесія. Розваги 24 пропонують вам переглянути цьогорічну ти минулі листівки Стенлі – можливо вони й вас надихнуть на щось подібне.