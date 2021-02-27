Борці за права тварин просять не лаятися словами "свиня", "зміюка", "пацюк" та пропонують заміну

Група активістів опублікувала незвичайний заклик у своєму акаунті у твіттері. PETA заявила, що образи, пов'язані з тваринами, "принижують тварин, застосовуючи негативні людські риси до певних видів".

Організація "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) нещодавно опублікувала креативний пост. Активісти закликають людство перестати використовувати назви тварин як образи. За словами борців за права тварин, це є "расистським" використанням мови.

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В організації заявляють, що люди вважають інтереси свого біологічного виду набагато важливішими основних потреб інших живих істот.

Тож PETA опублікувала словник заміщень звіриних лайок тваринно-нейтральними.

Замість "курка" пропонується заміна "боягузка". Замість "щур" – "стукач". "Зміюка" зватиметься "балдою". "Свиня – "гидотою". Так, ще просять не називати людину-ледаря "лінивцем", досить слова "ледащо".

Неважко зрозуміти, що називати когось твариною як образу може посилити страждання тварин. Весь жах, заподіяний тваринам, корениться в помилковому уявленні про те, що вони менші за нас і не заслуговують поваги,

– написала у твіттері PETA.