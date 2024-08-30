Російський бортпровідник ледь не зламав руку, коли показував використання рятувального жилету

Бортпровідник "Уральських авіаліній" настільки ретельно показував, як користуватися рятувальним жилетом, що мало не зламав руку і потрапив до лікарні прямо з літака.

Про інцидент повідомили російські телеграм-канали.

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Відомо, що курйозний випадок стався з рейсом Сочі – Казань. Екіпаж перед вильотом демонстрував пасажирам аварійно-рятувальне обладнання, зокрема жилети. Один з російських бортпровідників так старанно показував, як користуватися рятувальним жилетом, що ледь не зламав собі руку.

Під час демонстрації він відчув сильний біль. Airbus A320 зі 163 пасажирами на борту повернули на стоянку через горе-бортпровідника. На жаль, відео інциденту у мережі немає. Ймовірно все сталося блискавично швидко.

В якому стані бортпровідник

Бортпровідника оперативно доправили до лікарні, де зробили операцію. Виявилося, що у співробітника "Уральських авіаліній" "вилетів" суглоб лівого плеча.