Блогерка без гриму за секунди перетворюється з Кіри Найтлі в Г'ю Гранта: вірусний майстер-клас

У своїх перетвореннях американська акторка Мері Елізабет Келлі використовує власну акторську техніку. У відео вона розкриває секрет британських акторів та неймовірно схоже їх імітує.

Вираз обличчя – це аспект акторської майстерності. Це те, що актор може зробити, щоб створити будь-який вигляд. Секрет успіху блогерки та акторки Мері Елізабет Келлі – власна техніка – акторська гра нижньою щелепою, сенс якої полягає в імітації міміки, особливо рухів рота людини.

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Дівчина прославилася в тіктоці своїми пародіями на відомих акторів – вона дуже точно імітує Меггі Сміт, Кіру Найтлі, Фібі Уоллер-Брідж, Емму Томпсон, Олівію Колман і навіть Г'ю Гранта. Келлі спочатку робила покази для своїх друзів, але під час пандемії вона вирішила зняти відео для тіктоку, щоб випробувати свій стиль на широкій аудиторії. Її ролики, на яких вона пародіює знаменитостей, миттєво стають вірусними та набирають мільйони переглядів.

Я велика любителька кіно і телебачення, і мене завжди приваблюють рухи рота і особливості акторів для мого власного вивчення і для розваги,

– розповіла Елізабет

Мері Елізабет Келлі пародіює британських акторів: відео

Мері Елізабет Келлі пародіює головних героїв серіалу "Спадкоємці": відео

Мері Елізабет Келлі пародіює знаменитостей: відео

Мері Елізабет Келлі вивчала драматургію в Північно-західному університеті Іллінойсу. Після невдалих спроб отримати роль у бродвейському мюзиклі в Нью-Йорку, вона переїхала до Лос-Анджелеса, щоб почати кар'єру в кіно.