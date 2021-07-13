Заради контенту: блогер застрибнув до вольєра носорогів у зоопарку і пожалкував про це – відео

Тіктокер Ральф Ві Ї Кай, більше відомий під псевдонімом ralphwee_, застрибнув до вольєра білих носорогів у зоопарку Сингапура, зробив сальто та швидко вибіг звідти. Відео зі стрибком він опублікував у соціальних мережах, і воно швидко стало вірусним.

Це трапилося понад пів року тому – ще у грудні 2020 року. 19-річний Ральф міг би вже й забути про свій вчинок, але нещодавно він був вимушений згадати та навіть пошкодувати про нього.

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Зараз сальто Ральфа може вилитися у кримінальну справу. В неділю, 11 липня, поліція Сингапуру опублікувала заяву, про те, що хлопцеві висувають звинувачення у незаконному проникненні до вольєра.

Публікація відео викликала неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Більшість з них не оцінили вчинок Ральфа та назвали його поведінку "безвідповідальною". Ролик не оминула увагою і організація "Заповідники дикої природи Сингапуру", яка керує зоопарком.

Це безрозсудний і бездумний акт, який є соціально безвідповідальним, надзвичайно небезпечним і просто зневажливим до дикої природи і наших тварин,

– заявили представники організації.



Білі носороги / Фото з вікіпедії

Білі носороги – ссавці, які внесені до Червоного списку "тварин, що перебувають під загрозою зникнення" Міжнародного союзу охорони природи.

У повідомленні правоохоронців йдеться про те, що відео зняла 18-річна дівчина, а Ральф опублікував його у тіктоці. Згодом оригінальний ролик зник з тіктока, проте залишився в інших соціальних мережах.

Це не врятувало блогерів від наслідків необдуманого вчинку. Дівчині, яка знімала відео, оголосили попередження за підбурювання до злочину, а хлопцеві висунули звинувачення. Йому загрожує ув'язнення на термін до 3 місяців та штраф до 1500 доларів.

"Поліція займає рішучу позицію щодо осіб, які грубо порушують правила і здійснюють егоїстичні вчинки, які ставлять під загрозу їхні життя", – заявили правоохоронці.