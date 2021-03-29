Після невдалих спроб пограбування служба контролю над тваринами купила собаці ту іграшку. А згодом і знайшли господарів.

Працівники магазину Dollar General В Кеннансвіллі, штат Північна Кароліна, США, зіткнулися з незвичайним відвідувачем. Бродячий пес п'ять разів за день заходив в магазин і кожен раз намагався поцупити з полиці м'яку іграшку – фіолетового єдинорога.

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Співробітники магазину звернулася до служби контролю за тваринами. Офіцер служби не тільки купив песику іграшку, а й розмістив його фотографії в мережі.

Це те, що трапляється, коли ви постійно потрапляєте в доларовий магазин, щоб вкрасти пурпурового єдинорога, на якого ви претендували, але потім викликають управління тваринами, щоб замкнути вас за ваше злодійство, та офіцер купує ваш товар для вас і приносить його з собою,

– йдеться у публікації.



Бездомний пес 5 разів намагався вкрасти з магазину плюшевого єдинорога / Фото facebook

Співробітники притулку описали однорічного пса, якому дали кличку Сісу, в дописі як "дуже слухняного і спокійного з людьми, але нахабного по відношенню до інших собак".



Офіцер служби контролю за тваринами купив песику іграшку / Фото facebook

Публікація зі зворушливою історією одразу стала вірусною у соцмережах. І саме це допомогло знайти псу нову сім'ю вже на другий день.



Після невдалих спроб пограбування служба контролю над тваринами купила собаці іграшку / Фото facebook

Тож щасливий песик переїхав у нову домівку разом з улюбленою іграшкою.



Бродячий пес п'ять разів за день заходив в магазин і намагався поцупити м'яку іграшку / Фото facebook