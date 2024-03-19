Бенксі створив новий яскравий мурал у Лондоні з потужним посланням: промовисте фото

Один з найвідоміших анонімних стріт-арт-художників Бенксі потішив шанувальників новим творінням. У ніч проти 18 березня, у Лондоні на стіні будівлі в Фінсбері-парку з'явився новий мурал.

І хоча, на перший погляд, він може здатися цілком звичайним, насправді у ньому є глибокий символізм.

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На стіні будівлі в Фінсбері-парку художник розбризкав фарбу, що нагадує розквітле листя дерев. Також на стіні він намалював людину, яка тримає в руках оприскувач. Символічно, що все це намальовано на стіні позаду обрізаного дерева.

Повідомлення зрозуміле: природа бореться, і ми повинні допомогти їй відрости. Зараз весна, і це дерево мало б розпускатися листям, але Бенксі, мабуть, проїхав повз і подумав, як жалюгідно воно виглядає,

– зазначив у коментарі BBC дослідник творчості Бенксі Джеймс Пік.

Стіна до та після роботи Бенксі / Фото з інстаграму banksy

Зауважимо, що Бенксі неодноразово висловлював підтримку Україні і навіть створив 7 графіті у постраждалих містах Київської області. Мовиться про Бородянку, Ірпінь, Гостомель, Горенку та Київ. Пізніше британський вуличний художник підтвердив, що всі 7 графіті створив він.