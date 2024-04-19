У Нью-Йорку 353 балерини встановити світовий рекорд: вражаюче відео

Балерини з різних куточків світу зібралися у Нью-Йорку, щоб встановити новий рекорд Гіннеса. Всі вони змогли простояти на пуантах одну хвилину.

Попередній рекорд встановили у 2019 році. Тоді на пуантах простояли 306 балерин.

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Цього разу для спроби танцюристи зібралися в нью-йоркському готелі Plaza. Для участі в нинішньому рекорді до Нью-Йорка прибули дівчата з різних штатів США і навіть з інших країн.

У Нью-Йорку 353 балерини встановити світовий рекорд: дивіться відео

Інші вражаючі рекорди

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