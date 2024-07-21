Бабуся стала першою в історії випробувачкою атракціонів: вона перевіряє американські гірки

72-річна бабуся, на ім'я Джекі Сміт стала першою в історії головною випробувачкою атракціонів в Alton Towers. За її словами, це робота її мрії.

Цікаво, що раніше бабуся була експерткою з показових виступів.

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Але навіть на пенсії вона хоче переживати драйвові емоції. Тому вона уклала річний контракт, щоб переконатися, що атракціони парку розваг досить захопливі для глядачів.

Для мене велика честь бути призначеною першим головним фахівцем з атракціонів в Alton Towers. Мій перший раз на культовому атракціоні Nemesis Reborn безумовно відповідає моїм високим вимогам до гострих відчуттів – це було схоже на мій перший стрибок з парашутом,

– сказала вона.

Крім того, що Джекі стежитиме за тим, щоб на американських гірках було досить екстремально, вона також братиме участь у саміті любителів гострих відчуттів, який проводять раз на два роки, щоб гарантувати, що парк розваг і далі пропонуватиме найкращі враження для відвідувачів різного віку.

Додамо, що британка вступила в команду парашутного полку Британської армії "Червоні дияволи" в 19 років, ставши першою жінкою в полку. Два роки потому вона стала першою жінкою, яка отримала престижний червоний берет Парашутного полку.