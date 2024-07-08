90-річна китаянка протягом двох десятиліть використовувала стару гранату, щоб розколювати горіхи і забивати цвяхи, не підозрюючи про її небезпеку.

Жінка, на прізвище Цинь розповіла китайським репортерам, що працювала на своїй фермі в Сян'яні, провінція Хубей, коли знайшла цей дивний "металевий шматок" із дерев'яною ручкою.

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Вона була переконана, що це імпровізований молоток, тож взяла його додому і використовувала, щоб забивати різні тверді предмети.

Я використовую її вдома, щоб бити червоний перець, розколювати горіхи і забивати цвяхи,

– сказала вона.

Лише минулого тижня група чоловіків, які працювали над знесенням її старого будинку, помітила ручну гранату. З'ясувалося, що пенсіонерка дізналася, що вона ризикувала своїм життям щоразу, коли використовувала її.

Цікаво, що бабуся користувалася гранатою доволі часто, адже за роки використання та стала гладкою й блискучою, а металева головка була вкрита вм'ятинами.

У Китаї бабуся кілька десятиліть використовувала гранату як молоток: дивіться відео

Чому граната не вибухнула

Люди припускають, що граната могла бути навчальною. Однак ця теорія була спростована заявою поліції про те, що гранату було знищено належним чином, щоб уникнути випадкового пошкодження. Схоже, Цинь просто винятково пощастило.