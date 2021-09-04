В австралійському зоопарку птах навчився ідеально імітувати дитячий плач: кумедне відео

Лірохвост, на ім'я Ехо має дивовижну здатність відтворювати різні звуки. Він вміє імітувати пожежну сигналізацію і звуки електродрилі. А нещодавно він відтворив плач дитини.

Мешканець австралійського зоопарку лірохвіст Ехо з вишуканою майстерністю і точністю імітує звуки навколишнього середовища, створюючи дивовижний репертуар. Тож не дивно, що семирічний птах навчився ідеально імітувати плач людського немовляти.

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Вперше Ехо почав видавати ці звуки рік тому. І оскільки зоопарк закритий через пандемію коронавірусу він тренувався та відточував свої навички.

Можу тільки припустити, що він почув плач наших гостей. А я думала, що зоопарк гарне місце для сімейного проведення часу!,

– каже Ліанн Голебіовскі, завідувачка відділенням птахів.

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