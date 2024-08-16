Чоловік знайшов золотий злиток і був шокований його вартістю

Австралійський мисливець за скарбами Люк Філліпс знайшов під гнилою колодою справжній золотий злиток. Його вартість складає вражаючі 66 тисяч доларів, тобто приблизно 2,7 мільйона гривень.

Чоловік до останнього не був упевнений, чи дійсно це золото.

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Він зізнався, що нерідко його старий металошукач дає хибні сигнали. Однак цього разу він не помилився.

Що чоловік робитиме із золотом

Люк вирішив продати самородок, який важив 793 грами, з яких 595 грамів – це золото, а решта – кварц. Сума угоди залишається конфіденційною, однак за приблизними оцінками шукач скарбів отримав від 52 до 66 тисяч доларів США (від 2,1 до 2,7 мільйона гривень).

Я не багата людина, тому це допоможе мені змінити життя. Звичайно, на пенсію раніше вийти не зможу, але оплачу деякі рахунки, покладу решту на іпотеку або куплю машину,

– додав Філліпс.

Чоловік знайшов золотий злиток: дивіться відео

Додамо, що до січня 2024 року чоловік регулярно публікував відео на своєму ютуб-каналі, відкопуючи старі монети та історичні артефакти.