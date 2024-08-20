Ведучий схопив панічну атаку у прямому ефірі: відео інциденту

Австралійського ведучого прогнозу погоди Нейта Бірна охопила паніка просто у прямому ефірі. Чоловік почав задихатися й звернувся до колеги в студії, попросивши паузу.

Відповідне відео з'явилося в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

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Вражає, але ані ведучий, ані його колега не розгубилися у цій ситуації.

У цій частині країни йдуть сильні дощі, і найближчими днями їх буде дуже багато… Вибачте, мені потрібна пауза на секунду. Як дехто з вас знає, у мене трапляються напади паніки. Це саме той випадок,

– сказав синоптик.

Його колега Ліза Міллар відреагувала блискавично, адже також знає про панічні атаки Бірна.

Ведучий публічно зізнався про свій тривожний розлад у статті 2 роки тому. За словами чоловіка, саме страх перед прямим ефіром під час оголошення прогнозу погоди спровокував його першу панічну атаку. Тепер з цим доводиться боротися постійно.

Інші колеги також підтримали ведучого. Так, співведучий Майкл Роуленд також підкреслив хорошу згуртованість телевізійної команди "Сніданку". На своїй сторінці в інстаграмі він написав: "Як команда, ми завжди прикриємо твою спину, Нейте".

Ведучий схопив панічну атаку у прямому ефірі: дивіться відео