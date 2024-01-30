Вона опублікувала оригінальні та змінені зображення і висловила своє невдоволення.
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Річ у тім, що видання збільшило депутатці груди й оголило їй частину живота.
Зверніть увагу на збільшені груди та наряд, який зробили більш відвертим. Не можу уявити, щоб таке сталося з чоловіком-депутатом,
– написала Вікторія Джорджі Перселл.
Австралійське ЗМІ відфотошопило фото депутатки / Колаж 24 Каналу
Хто і навіщо виправив фото
Зрештою видання перепросило і заявило, що виною тому "автоматизація за допомогою Photoshop" та інструментів штучного інтелекту. Там також додали, що це не відповідає "високим редакційним стандартам" медіа.
Водночас представник компанії Adobe, яка є власницею Photoshop, сказав, що будь-які зміни в зображенні потребували схвалення людини. Депутатка прийняла вибачення, але поставилася скептично до такого пояснення інциденту.
Раніше ми писали, що церква використала логотип Steam для своєї вивіски. Додамо, що Steam є популярною платформою для багатьох геймерів, які грають на ПК.