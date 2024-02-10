Ба більше, роботодавцям, які порушуватимуть це правило, загрожуватимуть штрафи.

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Новий закон покликаний захистити права працівників і допомогти їм відновити баланс між роботою та особистим життям.

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Законопроєкт, який подадуть до парламенту, заборонятиме працівникам працювати понаднормово без оплати. А ще надасть їм право безкарно ігнорувати дзвінки або повідомлення у неробочий час.

Людину, якій не платять за роботу 24 години на добу, не можуть карати за те, що вона не в мережі й не доступна 24 години на добу,

– заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі.

Крім цього, закон має регулювати й інші норми, зокрема:

чіткий шлях від тимчасової до постійної роботи,

мінімальні стандарти для тимчасових працівників та водіїв вантажівок.

У законопроєкту є палкі прихильники. Це пов'язано з тим, що в середньому австралійці щороку працюють шість тижнів без понаднормової оплати — це більш ніж 60,1 мільярда доларів невиплаченої заробітної плати в економіці.

Цей час належить вам, а не вашому босу,

– наголосив австралійський політик Адам Бандт.

Цікаво! Подібні правила вже діють у Франції, Іспанії й інших країнах Європейського Союзу.