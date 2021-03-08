Австралієць пробіг марафон, тягнучи за собою 1,6-тонну вантажівку

Австралієць Корі Філпотт побив світовий рекорд, пробігши марафон і тягнучи за собою вантажівку вагою 1,6 тонни. Він зробив це за 16 годин і 12 хвилин.

23-річний спортсмен хотів потрапити до Книги рекордів Гіннеса за "найсильніший марафон", але виявилося, що його досягнення не підходить для цього. Представники Книги повідомили, що вантажівка, яку тягнув за собою Корі, завелика для того, щоб ратифікувати рекорд.

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Попри це, фактично Корі Філпотт встановив рекорд, перевершивши досягнення Джастіна Тру, який пробіг марафон з вантажівкою за 17 годин, але не звертався до представників Книги Гіннеса для реєстрації рекорду.

У мене немає травм, я почуваюся чудово, і вже завтра знову піду бігати,

– розповів спортсмен журналістам після марафону.

Дивіться відео: Корі Філпоттпробіг марафон з вантажівкою