"Наймоторошніша річ": хлопець показав рибу, яка тепер переслідуватиме його уві сні

Затятий рибалка із Західної Австралії Кем Вайлд знайшов загадкову рибу, яка налякала його не на жарт. Він зіткнувся із "чудовиськом" на мілині у регіоні Пілбара.

Деталі він розповів у своєму тіктоці.

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Що знайшов хлопець

Австралієць показав відео з чорною рибою, яка мала блакитні очі та гострі зуби. На оприлюднених кадрах видно, що вона дивилася просто у камеру. В один момент вона різко клацнула пащею, змушуючи усіх відскочити.

Це моторошно, це наймоторошніша річ, яку я коли-небудь бачив,

– сказала одна людина з відео.

Інший хлопець додав: "О, боже, о, боже, це буде переслідувати мене уві сні сьогодні вночі".

Який вигляд має "морське чудовисько": дивіться відео

Що це було насправді

Як виявилося, цим кошмаром була так звана "риба-чорна щелепа". Це тип променеперих риб, що трапляється у прибережних водах, на скелястих рифах та у місцях з уламками каміння. Вони можуть виростати до півметрової довжини.