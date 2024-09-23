"Наймоторошніша річ": хлопець показав рибу, яка тепер переслідуватиме його уві сні
Джерело:тікток @wildtouring
Затятий рибалка із Західної Австралії Кем Вайлд знайшов загадкову рибу, яка налякала його не на жарт. Він зіткнувся із "чудовиськом" на мілині у регіоні Пілбара.
Деталі він розповів у своєму тіктоці.
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Що знайшов хлопець
Австралієць показав відео з чорною рибою, яка мала блакитні очі та гострі зуби. На оприлюднених кадрах видно, що вона дивилася просто у камеру. В один момент вона різко клацнула пащею, змушуючи усіх відскочити.
Це моторошно, це наймоторошніша річ, яку я коли-небудь бачив,
– сказала одна людина з відео.
Інший хлопець додав: "О, боже, о, боже, це буде переслідувати мене уві сні сьогодні вночі".
Який вигляд має "морське чудовисько": дивіться відео
Що це було насправді
Як виявилося, цим кошмаром була так звана "риба-чорна щелепа". Це тип променеперих риб, що трапляється у прибережних водах, на скелястих рифах та у місцях з уламками каміння. Вони можуть виростати до півметрової довжини.