Мережею ширяться кадри, на яких видно як безпілотники атакують московський НПЗ, над містом здіймається чорний дим, також найпопулярнішим є відео, на якому видно, як вибухом зірвало кришку резервуара. Саме ці кадри стали приводом для мемів. Українці жартують, що до атаки на Москву долучилися іншопланетяни.
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Атака дронів на Москву: НЛО у дії
На численних відео, які ширяться мережею, видно, як на одному з резервуарів заводу стався вибух і його кришку зірвало. У мережі тут же нагенерували купу смішних жартів, у центрі уваги – НЛО.
Вибух на НПЗ у Москві: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Для українців це відео стало певним антистресом. Користувачі мережі жартують, що це НЛО атакувало Москву. Ось що пишуть:
"А із нашего окошка НПЗ горіт немножко";
"Дим сігарєт с мєнтолом";
"Космічний батут Рогозіна";
"НЛО бамбіт маскву";
"Сходження благодатного вогню від ЗСУ";
"Акція від Оболонь, заглянь під кришечку – вигравай призи";
"Крічали мацквічі "Ура!" І в воздух чепчікі бросалі...";
"Наче фраза "Як фанера на Паріжем" знайшла свою візуалізацію";
"А я бачу що у них вже тотально кришечка злетіла".
Відмітився у Threads і гуморист Василь Байдак, він написав: "Як красиво! Московський НПЗ знімає капелюха і підкидає його, вітаючи український дрон". І ось ще трохи творчості від креативних українців:
Жарти про атаку на Москву / Фото з соцмереж
Меми про атаку дронів на НПЗ / Фото з соцмереж
Жарти про НЛО та НПЗ у Москві / Фото з соцмереж
Смішні картинки про вибух на НПЗ у Москві / Фото з соцмереж
Атака по Москві у смішних картинках / Фото з соцмереж
Українці жартують про вибухи у Москві / Фото з соцмереж
Меми про вибухи у Москві / Фото з соцмереж
Жарти про НЛО та Москву / Фото з соцмереж
Кумедні картинки про атаку на НПЗ у Москві / Фото з соцмереж
Смішні меми про Зеленського та атаку на Москву / Фото з соцмереж
Меми про Путіна та палаючий НПЗ / Фото з соцмереж
Атака на НПЗ у Москві: що відомо
В ніч на 18 червня Сили оборони України здійснили повторну атаку дронами на Московський нафтопереробний завод. На території підприємства, яке забезпечує паливом російську армію, Генштаб зафіксував щонайменше 5 точок займання, передає 24 Канал. Вогонь охопив комбіновану установку переробки нафти, установку вторинної переробки та резервуарний парк.
Президент Володимир Зеленський підтвердив цей удар і назвав його цілком справедливою відповіддю на обстріли українських міст. Він подякував СБУ, СБС, ССО, ГУР і ракетній бригаді за результативну спільну роботу. Також очільник держави зазначив, що українські далекобійні удари отримали позитивну оцінку від партнерів за їхню точність.