Мережею ширяться кадри, на яких видно як безпілотники атакують московський НПЗ, над містом здіймається чорний дим, також найпопулярнішим є відео, на якому видно, як вибухом зірвало кришку резервуара. Саме ці кадри стали приводом для мемів. Українці жартують, що до атаки на Москву долучилися іншопланетяни.

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Атака дронів на Москву: НЛО у дії

На численних відео, які ширяться мережею, видно, як на одному з резервуарів заводу стався вибух і його кришку зірвало. У мережі тут же нагенерували купу смішних жартів, у центрі уваги – НЛО.

Вибух на НПЗ у Москві: дивіться відео

Що це було?

Мабуть, НЛО!

Ні сіло, ні впало,

По небу пливло... pic.twitter.com/9XOvESlNay — Petrenko AndryiⒸ (Ukraine) (@PetrenkoAndryi) June 18, 2026

Для українців це відео стало певним антистресом. Користувачі мережі жартують, що це НЛО атакувало Москву. Ось що пишуть:

"А із нашего окошка НПЗ горіт немножко";

"Дим сігарєт с мєнтолом";

"Космічний батут Рогозіна";

"НЛО бамбіт маскву";

"Сходження благодатного вогню від ЗСУ";

"Акція від Оболонь, заглянь під кришечку – вигравай призи";

"Крічали мацквічі "Ура!" І в воздух чепчікі бросалі...";

"Наче фраза "Як фанера на Паріжем" знайшла свою візуалізацію";

"А я бачу що у них вже тотально кришечка злетіла".

Відмітився у Threads і гуморист Василь Байдак, він написав: "Як красиво! Московський НПЗ знімає капелюха і підкидає його, вітаючи український дрон". І ось ще трохи творчості від креативних українців:



Жарти про атаку на Москву / Фото з соцмереж



Меми про атаку дронів на НПЗ / Фото з соцмереж



Жарти про НЛО та НПЗ у Москві / Фото з соцмереж



Смішні картинки про вибух на НПЗ у Москві / Фото з соцмереж



Атака по Москві у смішних картинках / Фото з соцмереж



Українці жартують про вибухи у Москві / Фото з соцмереж



Меми про вибухи у Москві / Фото з соцмереж



Жарти про НЛО та Москву / Фото з соцмереж



Кумедні картинки про атаку на НПЗ у Москві / Фото з соцмереж



Смішні меми про Зеленського та атаку на Москву / Фото з соцмереж



Меми про Путіна та палаючий НПЗ / Фото з соцмереж

Атака на НПЗ у Москві: що відомо

В ніч на 18 червня Сили оборони України здійснили повторну атаку дронами на Московський нафтопереробний завод. На території підприємства, яке забезпечує паливом російську армію, Генштаб зафіксував щонайменше 5 точок займання, передає 24 Канал. Вогонь охопив комбіновану установку переробки нафти, установку вторинної переробки та резервуарний парк.

Президент Володимир Зеленський підтвердив цей удар і назвав його цілком справедливою відповіддю на обстріли українських міст. Він подякував СБУ, СБС, ССО, ГУР і ракетній бригаді за результативну спільну роботу. Також очільник держави зазначив, що українські далекобійні удари отримали позитивну оцінку від партнерів за їхню точність.