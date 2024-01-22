Наразі вся ця територія покрита товстим шаром води, що відсилає нас до роздумів про Атлантиду.

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Попри те, що заведено вважати, що Атлантида була в Атлантичному океані, поблизу Канарських островів, хто сказав, що вона могла бути єдиним поселенням, яке потім пішло під воду?

Що знайшли археологи

Під час цього дослідження, проведеного за допомогою гідролокаторів на кораблях, було зроблено вражаюче відкриття. Прилади виявили високі відкоси, підводні озера та звивисті русла річок на місці, що раніше було суходолом. Ці особливості рельєфу вказують на умови, які були б сприятливими для проживання людей. Вчені оцінюють, що на цій території могло проживати до півмільйона осіб, що свідчить про раніше невідому щільність населення в цих районах.

Чому це важливо

Науковці вважають, що вивчення цих затонулих континентальних шельфів надзвичайно важливе для розуміння історії людства. Таке дослідження може відкрити нові дані про те, як наші предки адаптувалися до значних змін клімату, включаючи підняття рівня моря, яке могло призвести до затоплення цих територій.

Окрім історичної цінності, це дослідження має практичне значення. Вчені сподіваються, що вивчення адаптацій людей в минулому допоможе сучасному суспільству краще підготуватися та відреагувати на майбутні виклики, пов'язані з кліматичними змінами.

Раніше ми писали про жінку з Британії, яка перетнула Антарктиду на лижах за рекордно малий час. На подолання 1130 кілометрів їй знадобилося 31,5 дня.