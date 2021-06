Анонсували відеогру за мотивами "Вартових галактики": трейлер та подробиці геймплею

Компанія Square Enix та студія Eidos Montreal у рамках презентації на виставці E3 2021 анонсували відеогру за мотивами "Вартових галактики". Її назвали Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – сюжетна гра, що розповідає про нові пригоди супергероїв з космосу. У ній з'являться усі головні герої – Пітер Квіл, Ґамора, Дрекс Руйнівник, Ракета та Ґрут. Проте, їхній зовнішній вигляд та голоси суттєво відрізнятимуться від тих, які ми бачили та чули у фільмах.

Геймери гратимуть за Пітера Квіла, обирати інших персонажів не можна. Проте, головний герой зможе давати вказівки іншим членам команди. Йому потрібно буде згуртувати їх та, звичайно ж, врятувати галактику.

Події гри розгортаються через кілька років після Галактичної війни. Вартові намагаються заробити собі на життя, виконуючи різноманітні завдання, але одного разу трапляється щось, що загрожує небезпекою усій галактиці.

Офіційний трейлер Marvel’s Guardians of the Galaxy: дивіться відео

За словами розробників, у Marvel’s Guardians of the Galaxy не буде мікротранзакцій. Гра буде "класичною одинарною пригодою" і весь контент буде включений в основну програму.

Частина геймплею Marvel’s Guardians of the Galaxy: дивіться відео

Реліз Marvel’s Guardians of the Galaxy відбудеться 26 жовтня 2021 року. Гра буде доступною на PC та консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X. Проте, зробити попереднє замовлення можна вже зараз. Актуальна ціна на сьогодні – 60 доларів (1620 гривень) за стандартну версію та 70 доларів (1890 гривень) за пакет Deluxe.