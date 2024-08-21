Американка з'їла залишені біля її дверей пончики, а потім дізналася правду про них

У США жінка, на ім'я Бекка Барноскі знайшла біля своїх вхідних дверей коробку пончиків. Вона не замовляла їх, тож, припустила, що кур'єр просто помилився дверима.

Однак навіть після двох годин очікування пончики так ніхто і не забрав.

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Бекка мала надію, що знайдеться справжній власник десерту, але марно, тож пригостилася сама, навіть не усвідомлюючи, що робить помилку.

Не розуміючи, що робити з пончиками, жінка надіслала повідомлення подрузі й запитала: "З погляду моралі, чи можна мені забрати їх собі?". Та відписала, що так.

Кому насправді належали пончики

Пізніше того ж дня Барноскі знайшла записку від свого сусіда, в якій чоловік питав про зниклі пончики. Як з'ясувалося, смаколики йому прислали як несподіваний подарунок.

Бекка негайно надіслала сусідові повідомлення, вибачившись і пояснивши, що сталося. Чоловік навіть не образився й відмовився від відшкодування збитків, але авторка відео залишила йому сертифікат до місцевого ресторану.



Жінка знайшла пончики під дверима / Фото з тіктока @beccabarnoski

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