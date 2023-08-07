Жінка 20 років грає у лотерею, використовуючи одні й ті самі номери: чи спрацювала її тактика

Американка Тамара Лафінгхаус, що живе у Мурсвіллі, штат Північна Кароліна, понад 20 років грає в лотерею з одним і тим самим набором номерів. Жінка вірила, що рано чи пізно їй посміхнеться вдача.

Зрештою, вона таки стала переможницею та володаркою великого призу. Жінка виграла 200 000 доларів у лотереї Powerball.

Дивіться також В Індії 11 прибиральниць збирали на лотерейний білет 3 долари: чи посміхнулася їм вдача

Переможниця розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що у білеті, який вона купила в магазині Food Lion у Мурсвіллі для розіграшу 17 липня, були ті самі номери, які вона завжди вибирала.

Я граю на цих самих номерах уже понад 20 років. Це різні дні народження в моїй родині,

– сказала американка.

За словами Лафінгхаус, вона була в сімейній поїздці до Вайомінга, коли дізналася, що їй випали чотири білі кулі в лотереї Powerball.

Як грати в Powerball? Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько 20 мільйонів доларів і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

"Я сиділа в батьківському домі й пила каву з батьком, коли він почав читати виграшні номери. Я попросила його, будь ласка, перечитати цифри", – згадала Тамара.

Під час розіграшу було обрано множник 4X, що принесло жінці приз у розмірі 200 000 доларів.



Тамара Лафінгхаус з родиною / Фото UPI

Куди переможниця витратить гроші

За словами Лафінгхаус, вона сподівається використати частину свого виграшу для поїздки в Італію, де народився її прапрадід.

Я завжди хотіла побачити місцевість, звідки він був родом. Тепер ми з чоловіком, можливо, поїдемо туди,

– додала щасливиця.

Раніше математики Девід Кушинг і Девід Стюарт вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати. На думку Кушинга і Стюарта, купівля 27 квитків з використанням їхньої послідовності чисел означає, що на одному з квитків гарантовано опиняться щонайменше 2 виграшні номери.