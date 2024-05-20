Жінка помилилася і випадково виграла мільйон доларів у лотерею

Американка зірвала куш у лотереї, зігравши у гру Powerball. Розмір її призу склав вражаючий 1 мільйон доларів. Однак варто зауважити, що виграш жінка здобула абсолютно випадково.

Відомо, що щасливиця хотіла купити квиток Mega Millions, оскільки джекпот Mega Millions привертав багато уваги.

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Але коли вона прийшла в магазин у Вірджинії, то випадково натиснула кнопку квитка Powerball. Зрештою, квиток збігся з першими п'ятьма виграшними номерами в розіграші Powerball. Таким чином жінка виграла 1 мільйон доларів.

Це найкраща помилка в моєму житті,

– сказала вона представникам лотереї.

Виграшними номерами були 10−17−20−39−44, а числом Powerball було 16. Коли Лонг дізналася, скільки вона виграла, вона сказала, що не могла в це повірити.

Цікаво, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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