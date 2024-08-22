Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість тату: як вона виглядає

Колишня військова зі США здобула титул жінки, яка має найбільшу кількість татуювань на тілі. 99,8% її тіла вкриті чорнилами, під шкірою вживлені імпланти, розрізаний язик і є ще чимало косметичних втручань.

Рекордсменку звати Есперанс Люмінеска Фуерзіна і зараз їй 36 років. У це важко повірити, але у минулому вона служила в армії США.

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З чого усе почалося

Жінка розповіла, що набила своє перше тату на стегні, коли їй був 21 рік. Через 10 років вона захотіла створити цілу композицію, яка нагадуватиме гармонійну картину. Однак цього їй було замало і вона вирішила залити чорнилами очі, ясна, набити символи на губі та розрізати язик.

Як вона зараз виглядає

У голову та руки американки вживили імпланти для того, щоб змінити їхню форму. Проте жінка не вважає, що її образ має злий вигляд. Вона сприймає це як творчість і самовираження.

Який вигляд має жінка: дивіться відео

Ветеранка армії наважилася вже на 89 модифікацій, що на 40 більше, ніж було зафіксовано книгою в минулої рекордсменки.

Серед особливо незвичних змін у тілі жінки:

видалення сосків,

пірсинг на геніталіях,

татуювання на стопах,

червоні зуби та підрізані вуха.

Всі ці модифікації відбувалися поступово, і більшість з тату були вигадані майстрами, а не самою Люмінескою.