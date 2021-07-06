Перевершив себе: американець з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин і вдруге потрапив до Книги Гіннеса

Американець Джої Честнат здобув вже 14-ту перемогу на конкурсі з поїдання хот-догів, який щорічно проводять 4 липня на День незалежності США. Окрім того, він перевершив власний світовий рекорд, і вдруге потрапив до Книги Гіннеса. Аби здобути ці титули, йому довелося з'їсти 76 хот-догів за 10 хвилин.

Попередній рекорд Джої Честнат встановив минулого року. Тоді за 10 хвилин він з'їв 75 хот-догів, що принесло йому 13-ту перемогу у конкурсі "Знамениті хот-доги Натана" та першу згадку у Книзі рекордів Гіннеса.

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Джої Честнат з хот-догами / Фото Sipa USA

Щоправда, тоді перемога не була такою яскравою. У 2020 році через пандемію коронавірусу конкурс проводили без глядачів у зачиненому приміщенні. Саме тому, Джої Честнат з нетерпінням чекав наступного конкурсу, аби виграти знову та розділити свої успіхи з публікою.

Так і сталося. Цього року захід проводили на бейсбольному стадіоні з 5 тисячами глядачів. Це дуже допомогло рекордсмену вкотре перевершити власні досягнення.

Це було приємно. Навіть якщо мені було незручно, усі підбадьорювали і підштовхували мене – це змушувало мене почуватися добре,

– розповів любитель хот-догів.

Конкурс з поїдання хот-догів провели і серед жінок. Найуспішнішою у цій справі стала Мішель Леско, яка з'їла 30 з половиною хот-догів.

Переможці отримали не лише загальне визнання та захват публіки, а й приємні бонуси – пояси та грошові призи. За 1 місце організатори конкурсу заплатили 10 тисяч доларів (274 тисячі гривень), за 2 – 5 тисяч доларів (137 тисяч гривень), а за 3 – 2,5 тисячі доларів (68,5 тисячі доларів).

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