Американець виграв вражаючий приз у лотерею: все завдяки продавцю магазину

Чоловік з американського міста Лейк-Сіті зірвав куш у лотереї. Сталося це після того, як попросив продавця магазину обрати для нього скретч-квиток.

Зрештою, це призвело до виграшу призу у розмірі 300 000 доларів.

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Щасливий переможець розповів представникам лотереї Південної Кароліни, що йому не щастило під час попередніх спроб, тому він вирішив звернутися за допомогою до продавця.

Тоді продавець магазину обрав квиток з грою "Кінцева бонусна виплата" вартістю 10 доларів. Після цього щасливчик виявив, що виграв головний приз у розмірі 300 000 доларів.

Я завжди сподівався на виграш, але ніколи не думав, що це станеться. Цей виграш значно покращить життя моєї родини на довгі роки,

– наголосив переможець.

Раніше американка зірвала куш у лотереї, зігравши у гру Powerball. Розмір її призу склав вражаючий 1 мільйон доларів. Однак варто зауважити, що виграш жінка здобула абсолютно випадково.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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