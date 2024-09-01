15 рекордів за один день: як живе американець, який встановив 181 світовий рекорд

Американець Девід Раш обожнює встановлювати світові рекорди. І це у нього непогано виходить, адже за все своє життя він вже встановив 181 світовий рекорд.

Водночас більшість з цих рекордів дуже дивні.

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"Рекордсмен за кількістю рекордів" каже, що його прагнення до рекордів, імовірно, пішло ще з дитинства, коли він мусив змагатися з двома старшими братами.

Ми завжди змагалися один з одним у настільному футболі, тенісі, плаванні. У дитинстві я завжди був другим або третім, але одного разу я переміг свого брата Джонатана в плаванні. Я був вищий зростом, і це був перший раз, коли я переміг його в чомусь. Я добре пам'ятаю, як пишався цим,

– розповів Раш.

Рекорди, що зміг встановити чоловік

Насправді першим рекордом, який Девід хотів побити, було найшвидше жонглювання під час бігу на дистанцію 800 метрів. Але тоді він пошкодив коліно і показав не дуже хороший результат.

Однак після тренувань та безлічі спроб Девід зміг жонглювати так 6 хвилин і 34 секунди. Відтоді побив цей рекорд ще тричі. Зараз його показник становить 1 годину і 2 хвилини.

Своїм найпродуктивнішим роком Девід називає 2021. Тоді він встановив 52 рекорди за 52 тижні. А на початку 2024-го підтвердив 180-й світовий рекорд, коли проштрикнув паличками найбільшу кількість повітряних кульок за хвилину.

Серед його рекордів є чимало дивних досягнень, зокрема:

Він зловив 59 зефірок ротом менш ніж за хвилину,

утримав 101 рулон туалетного паперу на голові,

жонглював чим тільки можна,

обмотував дружину харчовою плівкою на швидкість,

утримував найдивніші предмети на різних частинах тіла.

Окрім регулярного встановлення рекордів, Девід веде звичайне життя. У нього є дружина і двоє дітей.